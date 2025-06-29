Который час? Вопрос из теста на НМТ-2025 по украинскому языку запутало сеть

Вопрос по украинскому языку на национальном мультипредметном тесте запутало сеть. Так, поступающим нужно было указать неправильный ответ на вопрос, который час изображен на часах.

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Под сообщением в Тhreads, который опубликовала пользовательница Полина Логвиненко, пользователи соцсети не могли определиться с правильным ответом. Сама же женщина удивилась легкости задач и тому, что подобные вопросы стали "самыми тяжелыми для поколения зуммеров".

"Очень стало интересно – возможно действительно там трудные вопросы, что трудно ответить хотя бы на 5 вопросов для проходного балла. Вашему вниманию один из самых тяжелых вопросов для зумеров", – написала Логвиненко и прикрепила изображение с вопросом.

"Правильный ответ: пятнадцать минут шестого. Дочь в 3-м классе изучала".

"Шось реально меня пугают комментарии и комментаторы. Четверть седьмого – это 18:45. Все остальные варианты – это 18:15. Все".

"Я бы сказал, что первый ответ лишний, остальные верны".

"Моя дочь сказала что математика была ооочень тяжелая. Очень много было заданий, которые даже приблизительно раньше не разбирали. Причем что наша репетитор очень классная, готовила на все 100. Некоторые задания были вообще странными. Видимо это одно из них".

"2 вариант, калька с русского".

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