Провалил каждый десятый: УЦОКО назвал самый сложный предмет на НМТ-2025

Самым сложным предметом на национальном мультипредметном тесте в 2025 году стала математика. Ее не сдали 11,4% (14 686 участников) из 128,8 тысяч абитуриентов, результаты которых уже обработаны.

Видео дня

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в интервью ZN.UA. На втором месте оказалась химия, которую не сдали 5,5% поступающих – 40 участников из 770, которые выбрали этот предмет. Вакуленко отметила, что этот предмет поступающие выбирают меньше всего.

Она подчеркнула, что это лишь промежуточные данные, ведь результаты абитуриентов еще обрабатываются. На данном этапе УЦОКО имеет такие данные по несдаче предметов на НМТ-2025:

английский язык – не справилось 2,8% – 1377 участников из 48 тысяч;

украинский язык – 0,3% – 401 выпускник из 128,8 тысяч;

история Украины – 0,15% – 185 участников из 128,8 тысяч;

биология – 0,06% – 15 человек из 26,9 тысяч участников;

география – 0,07% – 21 поступающий из 30,2 тысяч.

Директор УЦОКО указала, что причиной такого большого количества абитуриентов, которые не сдали математику, является разный уровень подготовки. Кроме того, ее труднее всего изучать в тех условиях, в которых сейчас оказались украинские школьники.

"Во-первых, математику проходят абсолютно все поступающие, в отличие от предметов по выбору, то есть сдают этот предмет и те, кто сознательно изучал математику в школе, и те, кто начал подготовку за несколько месяцев до тестирования. Кроме того, математика – это тот предмет, который, на мой взгляд, труднее всего изучать в таком нестабильном режиме в условиях тревог, обстрелов, с постоянным прерыванием занятий и отсутствием в некоторых регионах возможности работать очно", – сказала Вакуленко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили сделать НМТ платным для некоторых участников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!