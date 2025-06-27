В Украине предложили сделать НМТ платным для некоторых участников

Заместитель директора Ивано-Франковского регионального центра оценивания качества образования Иван Любинец предложил сделать платным национальный мультипредметный тест. По его словам, делать это должны те, кто приходит на сдачу экзамена не впервые.

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Об этом Любинец рассказал в интервью интернет-ресурсу "Галичина". Чиновник отметил, что слишком много взрослых – "НМТ-туристов", которые приходят на тестирование не для того, чтобы поступить, а чтобы проверить как работает система.

"Считаю, что надо законодательно ограничить участие в НМТ таких лиц. Правильнее всего было бы, если бы каждый участник имел право раз в жизни бесплатно сдать НМТ, а за последующие платил определенную сумму. При этом плата должна быть такой, чтобы за счет тех, кто платит, можно было организовывать тестирование для тех, кто идет бесплатно", – подчеркнул Любинец.

По его словам, "НМТ-туристы" наносят государству значительный ущерб. Так, в частности увеличивают количество участников, что влечет за собой большее количество дней тестирования, задач, аудиторий и привлечения инструкторов. Поэтому организация тестирования становится марафоном и истощает персонал.

Кроме того, чиновник отмечает, что это искажает результаты экзаменов. Так, среди тех, кто набирает 200 баллов немало взрослых, которые имеют несколько высших образований и пришли проверить себя или получить контент для соцсетей.

"Важно понимать, что это не касается взрослых, которые стремятся сменить профессию и планируют поступать в вузы – они, безусловно, имеют право сдавать НМТ. Однако в эту категорию не входят учителя и репетиторы, которые используют 200 баллов на НМТ как рекламную кампанию своих услуг", – добавляет он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у одного из участников НМТ-2025 нашли шпаргалку, содержание которой удивило весь персонал.

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