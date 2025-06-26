У участника НМТ-2025 обнаружили шпаргалку: то, что на ней было, удивило всех

У одного из участников национального мультипредметного теста (НМТ) нашли шпаргалку с таблицей умножения. Такая ситуация удивила всех организаторов оценивания.

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Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона "Єдині новини". По ее словам, случай указывает на необходимость обеспечения овладения базовыми знаниями и навыками в пределах одного из предметов.

"Были очень странные ситуации для нас. Например, у одного из нарушителей обнаружили шпаргалку, но то, что было на этой шпаргалке, удивило абсолютно всех организаторов оценивания. Это была таблица умножения. Здесь действительно стоит задуматься о том, что является основой обучения и как обеспечить овладение базовыми знаниями и навыками в рамках каждого из учебных предметов", – сказала Вакуленко.

Она также отметила, что как и прошлые годы есть определенное количество нарушителей правил прохождения экзамена, однако таких не много. В то же время, те, кто не выполнил правила были отстранены от сдачи тестирования и не сможет принять участие в нынешней вступительной кампании.

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий отметил, что для получения минимального балла на НМТ по математике, нужно уметь считать, складывать, вычитать, а также умножать и делить. По его словам, для получения 100 баллов из 200 можно угадывать ответы. Он подчеркнул, что ответить на 4–5 вопросов не трудно, а уровень заданий соответствует 5–6 классам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускница с Полтавщины сдала НМТ на 800 баллов.

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