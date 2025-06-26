Выпускница с Полтавщины сдала НМТ на 800 баллов: она не сделала ни одной ошибки в четырех тестах. Фото

Выпускница Миргородского лицея имени Тараса Шевченко Дарья Нечепаева сдала национальный мультипредметный тест (НМТ) по четырем предметам на максимальные 800 баллов. Девушка не сделала ни одной ошибки.

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Об этом она рассказала Суспільному. Абитуриентка самостоятельно готовилась к экзаменам, а также участвовала в пробных тестах. Девушка поделилась, что ожидала высокие результаты на НМТ, однако 800 баллов стало для нее неожиданностью.

"Для меня это было неожиданно. Я ожидала высокие результаты, но не думала, что будет ровно 800. Тщательнее я готовилась к биологии, потому что это мой будущий профиль. А вот язык, математика и история были комфортными", – рассказала абитуриентка.

"Мне помогло то, что я занималась постепенно, системно. Очень благодарна учителям нашего лицея, они действительно дали качественную подготовку. Но к тестам я самостоятельно готовилась", — добавляет она.

В будущем девушка планирует поступать в вуз в Украине и хочет изучать биотехнологии или биохимию.

Известно, что Нечепаева – победительница всеукраинской олимпиады по географии. Девушка получила диплом I степени, подтвердив высокий уровень знаний и умение применять их на практике. В августе прошлого года она завоевала третье место на International Geography Olympiad в Дублине, где за первенство соревновались представители 46 стран мира.

Учительница лицея Ирина Шевченко указала на сложность пути абитуриентки в условиях военного положения. Педагог подчеркнула настойчивость и трудолюбие девушки и отметила, что ее успех должен стать вдохновением для многих школьников.

"Никакие препятствия – воздушные тревоги, отключение света, моменты сомнений или усталости – не помешали настойчивой девушке сохранить спокойствие, сконцентрироваться и выполнить "программу максимум" во время вступительных испытаний. А безоговорочная поддержка семьи, вера коллектива лицея в Дашу придали ей уверенности в успехе. Достижения Дарьи является примером настойчивости, трудолюбия, невероятной выдержки, чрезвычайного таланта и целеустремленности. А ее успех должен стать вдохновением для многих украинских школьников, особенно в такое непростое время", – написала Шевченко.

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