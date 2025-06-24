В одном из украинских городов участники НМТ-2025 получат премии: сколько баллов нужно набрать

В Черткове Тернопольской области участники национального мультипредметного теста получат денежные награды за успешную сдачу экзамена в 2025 году. Для того, чтобы получить максимальную сумму премии в размере 10 тысяч гривен, абитуриентам нужно набрать не менее 181 балл по четырем предметам. Также они не должны были учиться на экстернатной форме.

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Об этом сообщил Чертковский городской совет на официальном сайте. Для того, чтобы получить 8000 гривен, поступающим нужно набрать не менее 181 балл по двум предметам и результат в пределах 171,5-180 баллов по двум другим. Или же участники экзамена должны иметь от 181 балла по трем предметам и одного в пределах 171,5-180 баллов.

В сообщении указано, что свидетельства с отличием не будут влиять на возможность получить денежные награды. Решение будет приниматься только по результатам сдачи НМТ.

Напомним, для того чтобы получить минимальный балл на НМТ-2025 по математике, нужно уметь считать, складывать, вычитать, а также умножать и делить. На этом отметил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Чиновник рассказал, что для получения 100 баллов из 200 можно угадывать ответы. Он подчеркнул, что ответить на 4–5 вопросов не трудно, а уровень задач соответствует 5–6 классам.

По его словам, те выпускники, которые не сдали математику, могут поступить в колледж или же попробовать свои возможности в следующем году. В частности, после двух лет обучения в колледже абитуриенты смогут быть зачислены на второй курс учреждения высшего образования. Таким образом, молодежь сознательно сможет выбирать свою профессию.

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