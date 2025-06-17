Собеседование вместо НМТ. В Украине хотят упростить поступление в некоторые вузы

В Украине хотят упростить поступление в вузы, которые расположены на территориях активных или боевых действий. В частности, предлагается, что абитуриенты будут зачисляться в учреждения высшего образования по результатам собеседования или вступительных экзаменов без сдачи национального мультипредметного теста.

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Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Инициаторами стали народный депутат Юлия Тимошенко, а также председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Согласно документу, депутаты предлагают осуществлять поступление в прифронтовые вузы без соблюдения требований статей 44, 45 закона "О высшем образовании". Вместо этого предлагается разрешить осуществлять конкурсный отбор в такие вузы по особому порядку. Вместе с тем особый порядок будет предусматривать право определенных им категорий лиц на участие в конкурсе по специальным условиям.

Специальные условия участия в конкурсе будут реализовываться правом абитуриентов участвовать во вступительной кампании по результатам собеседования. Соответствующие условия должны касаться соискателей образования, местом жительства которых по состоянию на дату, определенную особым порядком приема на обучение для получения высшего образования, является временно оккупированная территория, или населенные пункты, отнесенные к территориям активных боевых действий, территорий возможных боевых действий.

Авторы законопроекта аргументируют предложенные изменения тем, что поступающим на прифронтовых территориях проблематично подготовиться и сдавать НМТ.

"Самой большой проблемой является составление прохождения таких вступительных испытаний на территории активных и возможных боевых действий, где проведение испытаний часто прерывается из-за тревог и обстрелов. Дополнительной проблемой является то, что на соответствующих территориях есть существенный дефицит работников по многим профессиям. Отток молодежи в более безопасные регионы усиливает долговременные неблагоприятные демографические тренды и будет затруднять решение проблем послевоенного восстановления и социально-экономического развития соответствующих территорий", - говорится в тексте документа.

Таким образом, удастся поддержать молодежь, которая стремится учиться в городах своего постоянного проживания. Кроме того, удастся способствовать решению проблем, связанных с будущим трудоустройством студентов в своих регионах.

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