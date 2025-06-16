Одна из лучших учителей Украины назвала главные проблемы НМТ: списывание, жара в аудиториях и нехватка времени

Финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2024 и учительница математики Ольга Энзельт указала на главные проблемы национального мультипредметного теста. В частности, она отметила, что процедура проведения экзамена требует обновления, ведь поступающие могут получить фото экранов с заданиями.

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В то же время, по словам педагога, дети списывают ответы, пользуясь боковым зрением. Кроме того, Энзельт обращает внимание на жару в аудиториях, указывая на Санитарный регламент учебных заведений. Об этом учительница рассказала в интервью Новой украинской школе.

Школьная преподавательница отметила, что преодолеть базовый уровень по математике может каждый желающий. Однако иногда лучше идти не от вопроса к ответу, а наоборот - методом подстановки одного из вариантов, перебирая варианты ответа и отбрасывая заведомо неправильные. По ее словам, такой подход практикуется в американских тестах, но этому не учит НУШ.

Энзельт отмечает, что детям не хватает времени, поэтому нужно либо его увеличить, либо уменьшить количество заданий.

"Хочу отметить проблему нехватки времени. В прошлом году мы с коллегой провели эксперимент: она, опытная учительница, пыталась пройти тест по математике дома, в спокойной атмосфере, быстро, без проверки и справочных материалов. Едва уложилась в 60 минут. Представьте, как это сложно для подростка в стрессе. Выход вижу или в увеличении времени на выполнение теста, или в уменьшении заданий", – поделилась педагог.

Она предлагает перейти к единому экзамену по всем предметам, изучаемым в школе. А именно:

повысить ценность школьного обучения, особенно в старших классах;

дать возможность оценить всестороннее развитие личности;

обеспечить прозрачность – все в одинаковых условиях.

Кроме того, к тестированию можно добавить "индикатор профильной подготовки", когда, например, абитуриент, поступающий на фармацию, дополнительно получает "коэффициент химии" – долю правильных ответов именно по этому предмету. Таким образом, по словам педагога, удастся отсеять случайных абитуриентов и оставить тех, кто действительно стремится овладеть специальностью.

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