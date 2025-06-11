''Синусы и косинусы в жизни не пригодятся'': директор УЦОКО ответила на просьбу украинцев убрать математику из НМТ

Математика, хотя бы на базовом уровне нужна любому человеку. В то же время, высшее образование предполагает не только набор профессиональных умений и навыков, но и способности мыслить, принимать решения и планировать профессиональную жизнь. Тогда как национальный мультипредметный тест – это экзамен для поступления в высшее образование.

Видео дня

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью LB.ua. Она отметила, что украинцы просят убрать математику из НМТ, ведь у них неоправданные ожидания, а такое решение поможет проще всего сделать так, чтобы все получалось.

"Математика не нужна в жизни", – это очень странное утверждение. Даже чтобы определить свой конкурсный балл, надо понимать, как перевести тестовые баллы в шкалу 100-200, а потом подставить данные в формулу. Вот она, жизнь и математика. Я догадываюсь, почему подобные сообщения появляются в соцсетях. Потому что хуже всего, когда у тебя были какие-то ожидания и они не оправдываются. И кажется, что есть простые решения для того, чтобы в дальнейшем все получалось. Но это не так", – сказала Вакуленко.

"Прежде всего важно понимать, что НМТ – это экзамен для поступления в учреждения высшего образования. А высшее образование не только набор профессиональных умений и навыков. Это и о способности мыслить, принимать решения, планировать свою профессиональную и личную жизнь. Это, в конце концов, быть образованным. Если мы ищем сугубо профессиональной подготовки, для этого есть другие учебные заведения, в том числе и колледжи", – добавила она.

Она отметила, что сейчас очень динамичный мир с большим количеством информации, которую нужно обрабатывать, обрабатывать и считывать различные данные из разных источников. Кроме того, каждый должен уметь рассчитывать свои финансы или рассчитывать проценты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор УЦОКО объяснила, почему в Украине не переносят НМТ на другой день из-за обстрелов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!