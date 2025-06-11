Директор УЦОКО объяснила, почему в Украине не переносят НМТ на другой день из-за обстрелов: но выход есть

Национальный мультипредметный тест не могут переносить на другой день из-за обстрелов, ведь отсутствует необходимое количество дней для этого. Кроме того, экзамен сдает более 20 тысяч абитуриентов, поэтому тестирование проходит в течение всех рабочих дней недели.

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Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью LB.ua. Она также дала совет абитуриентам и родителям. В частности, если ребенок плохо себя чувствует после обстрела, не может сосредоточиться, испытывает сильную тревожность, то необходимо обратиться в медицинское учреждение и зафиксировать это. В течение трех дней со дня проведения основной сессии нужно подать документ для участия в дополнительный период с предоставлением соответствующих документов о состоянии здоровья.

"К сожалению, обстрелы у нас очень частые, и переносить экзамен просто невозможно, потому что нет необходимого количества дней для этого. Но я убеждена, что большинство поступающих не хотели бы этого, ведь ситуация с безопасностью непредсказуема, а полученный результат – это хоть какая-то стабильность", – сказала Вакуленко.

"Если после страшной ночи участник оценивания чувствует себя нехорошо, не может сосредоточиться, испытывает сильную тревожность, то необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение, зафиксировать это и в течение трех дней со дня проведения основной сессии подать документы для участия в дополнительной сессии тестирования", – добавила она.

По ее словам, если ребенок плохо себя чувствует, лучше пройти оценивание позже, чем получить низкие баллы и жалеть об упущенной возможности поступления в желанный вуз.

Кроме того, Вакуленко подчеркнула, что если поступающие во время тестирования стали чувствовать себя плохо, то не нужно терпеть и мучиться. Вместо этого, стоит обратиться к работникам центра об оказании помощи. В случае необходимости они могут вызвать скорую. Все это, заверила директор УЦОКО, является основанием для допуска к дополнительной сессии. В то же время, она отметила, что если участник уже получил результат, а потом стал просить о помощи, то в таком случае, попасть на дополнительный период невозможно.

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