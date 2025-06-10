''Ваш ребенок – не результат НМТ'': Иванна Коберник обратилась к родителям выпускников, которые не сдали тест

Украинский образовательный эксперт Иванна Коберник обратилась к родителям выпускников, которые не сдали национальный мультипредметный тест. Она отметила, что взрослым нужно помнить, что дети - не результат вступительного экзамена.

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В заметке в Facebook специалист отметила, что иногда стресс или случайность могут помешать школьнику показать лучший результат. Однако, по ее словам, благодаря этому они должны получать опыт, а не обвинения детей от родителей.

"Это тест высоких ставок. Но это не конец света. И важно об этом помнить взрослым. Ваш ребенок – не результат НМТ. Да, в жизни бывают ситуации, когда стресс или случайность помешала показать лучший результат. Это также опыт, который надо уметь переживать. А не обвинять ребенка или всю систему", – написала Коберник.

Напомним, Коберник поддержала школьников, которые не сдали математику в 2025 году на НМТ. В частности, она обратила внимание не на сложность всех задач, а на системную проблему всего школьного математического образования. Эксперт отметила, что с каждым годом проблема усугубляется, ведь в школах устаревшие программы, недостаточное количество часов для усвоения и отработки, неработающие методики и плохая подготовка учителей.

Она подчеркнула, что нельзя делать одно и то же в обучении и ожидать другого результаты от учеников. В частности, много лет выявляется проблема, что дети плохо решают дроби и проценты, это дважды подтвердило международное исследование PISA. Однако никаких изменений в программе не появилось в связи с этим.

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