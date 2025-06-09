"Я гуманитарий!" Доцент ИФНТУНГ ответил главным критикам НМТ по математике: высшее образование не для каждого
Доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Марьян Слабинога ответил критикам национального мультипредметного теста и указал на то, что не сдать математику на экзамене, имея элементарную логику и зная базовые операции, почти невозможно. Педагог каждый год проходит тестирование и считает, тех, кто жалеет "жертв НМТ" гораздо больше, чем тех, кто провалил этот предмет. Более того, возникает вопрос, сколько среди "жалеющих" тех, кто пробовал проходить задания экзамена.
Об этом Слабинога написал в Facebook. Он также вынес частое высказывание в сети о том, что "я гуманитарий", поэтому математика не нужна. Доцент вуза отметил, что этой фразой исказили восприятие гуманитарных наук, и теперь она вызывает жалость и требует от себя снисходительного отношения к тому, кто ее сказал.
"Не сдать НМТ по математике, имея элементарную логику и зная базовые операции, почти невозможно. Как правило, нужно правильно ответить где-то так на 5 заданий, и в каждом году НМТ найдутся 5, которые может сделать любой. Даже если не повезет, и угадывание остальных заданий дадут 0 баллов", – пишет Слабинога.
"Я гуманитарий". Фраза, которая исказила само восприятие гуманитарных наук, и вместо фразы, которая должна вызвать уважение к человеку, мыслящему высокими материями, стала фразой, вызывающей жалость и требующей от тебя снисходительного отношения к умственным способностям собеседника, который ее сказал", – добавляет он.
Также педагог указал и на другие заявления противников НМТ по математике для всех. Так, в частности, в тетрадях тестирования тригонометрических задач было одна-две. Такое объяснение преподаватель дал для тех, кто говорит: "в жизни мне никогда не понадобятся эти ваши косинусы".
Педагог привел в пример также задачи-образцы из НМТ и отметил, что не имеет вопросов к тем, которые оправдывают отсутствие элементарных знаний принадлежностью к гуманитариям. В то же время, действительно ли те, кто им потакает, считают приведенные задачи сложными.
Если они действительно сложные, то как тогда украинцы могут выбирать себе нормальную власть, если не будут понимать, у кого какой рейтинг по столбиковой диаграмме. Почему удивляться, что люди берут микрозаймы и получают последствия, если они не могут посчитать процент. Кроме того, в художественных школах ученики учатся рисовать геометрические тела, вроде призмы. А если не знать особенностей его построения, то это может повлиять и в будущем, когда, например, веб-дизайнер будет делать ошибки.
"В какой художественной школе (без перехода на личности к авторам некоторых постов) не будут требовать нарисовать геометрическое тело типа призмы, и не нужно знать, где основа, а где грань, и как вообще эта призма выглядит? А потом я на верстку в вебе получаю дизайн, где должно быть 7 зеленых параллельных линий, но все перпендикулярные друг другу, одна красная, одна прозрачная и одна в форме котика", – добавляет Слабинога.
Он подчеркивает, что высшее образование не для каждого, а его насильственное получение "бьет финансово" по родителям, заставляет немотивированного ученика "протирать штаны", чтобы потом пойти работать по другой специальности. В то же время, в университетах создается не лучшая академическая среда.
"Мне тяжело объяснять математические методы оптимизации человеку, который в линейном уравнении говорит, что я ошибся, потому что при переносе цифры из левой части уравнения в правую написал возле числа вместо плюса минус (это реальный случай в моей преподавательской практике, если что)", – делится педагог.
Он замечает, что людям нужно принять то, что не все могут попасть в высшее образование. К тому же, не все профессии в нем нуждаются. А для тех, кто не сдал НМТ, это показатель, что в этом году не стоит поступать в вуз, однако делать из этого катастрофу не стоит.
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