''Я уже молитву в чехле ношу''. Выпускница колледжа показала свои результаты НМТ-2025 и напугала сеть

Выпускница колледжа поделилась видео, где показала, что она не сдала математику на национальном мультипредметном тесте (НМТ) и напугала такими результатами сеть. Ей не хватило одного балла, чтобы принять участие во вступительной кампании 2025 года.

Видео дня

Под сообщением пользовательницы соцсети TikTok с ником pani.tania появилось много комментариев от абитуриентов, которые писали, что именно этот предмет чаще всего вызывает сложности у участников тестирования. Участники экзамена указывали на то, что в этом году НМТ по математике довольно сложное, а некоторые говорили, что даже носят молитвы в чехле, чтобы сдать тест.

В то же время, комментарий о том, что почти каждое видео, которое появляется в сети, связано именно с несдачей математики собрал более 5 тысяч лайков.

"Еще не видел ни одного кто завалил английский, а математика практически каждое видео".

"Не понимаю: почему математика обязательна? Не всем ученикам дается математика, не всем она нужна для выбранной профессии".

"Сколько таких видео вижу, то это всегда математика".

"Господи помоги сдать математику на проходной. Я уже молитву в чехле ношу".

"Сегодня многие сдали все предметы хорошо и именно математика задница (я в том числе)".

"Да что-то математика очень трешевая была".

"В этом году никто не может сдать НМТ по математике, только единицы сдают".

"Почему математика с каждой сессией тяжелее и тяжелее".

"Ну хоть не одна я не сдала математику".

В то же время, в TikTok появилось еще одно видео, где пользовательница соцсети с ником olenaa_15 также поделилась неудачными результатами сдачи экзамена по математике. Абитуриентка так же получила 4 балла. Она иронично подписала, что ее ждет Польша.

"Я в шоке от того что все больше людей не сдали математику, в том году тоже много, я не исключение".

"Сделать математику для всех это издевательство, я бы в жизни ее не сдала и сейчас вообще ничего не помню. Имею прекрасную работу, закончила университет с красным дипломом (у нас не было математики)".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за выезда выпускников за границу из-за НМТ-2025 по математике.

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