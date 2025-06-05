Может, украинский язык и историю Украины отменить? В сети дискуссия из-за выезда выпускников за границу из-за НМТ-2025 по математике

Украинская поэтесса и военнослужащая Ярина Черногуз вызвала дискуссию в сети, высказав свое мнение относительно обязательной сдачи национального мультипредметного теста по математике для всех поступающих. В частности, она обратила внимание на то, что этот предмет отбирает у детей с талантом творчества и искусства шанс на высшее образование в Украине, поэтому абитуриенты выезжают за границу.

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Об этом Черногуз написала в Facebook. Однако не все украинцы согласились с ее мнением. Некоторые отмечали, что тогда нужно отменить и украинский язык и историю Украины для тех, кто будет выбирать технические специальности.

"Обязательная математика в экзаменах отбирает у детей с талантом в творчестве и искусстве шанс на высшее образование. Рада, что я сдавала ВНО во время, когда на мои специальности математика была необязательной. И поступила везде, благодаря высоким баллам по языку, литературе и истории. Очень обидно читать такие сообщения родителей, у чьих детей предмет математика тупо поломал крылья и годы подготовки по специальности. Отбор будущего у таких талантливых художниц в Украине – прямой результат ваших действий", – написала Черногуз.

"При таком подходе, те кто будут выбирать технические специальности должны требовать отмены обязательных украинского языка и истории. Аргументы будут такие же".

"Моя дочь и мать архитекторы. И я понимаю зачем математика в творческих профессиях. Она важна и необходима. Не говоря о том, что математика – язык Бога, а без божественного в творчестве невозможно".

В то же время, нашлись и те, кто согласился с мнением автора сообщения.

"Вы правы на 1000 процентов. В Украине не думают о будущих художниках, настоящих артистах, певцах, архитекторах, которые будут развивать новые города, перечень можно продолжить. Дети уедут, выучатся за рубежом и там будут творить. А мы будем говорить, ой а он или она из Украины и т.д. и только потому, что какому-то пришло в голову сбить 4 предмета в один день, да еще и навязывать предметы, которые ребенку никогда не понадобятся. В Минобразования думают только о своем престиже".

"Полностью согласна. Так же радуюсь, что для нас математика была необязательной. Я уверена, что не смогла бы поступить, если бы нужно было сдавать математику, поскольку точные науки для меня всегда были огромной проблемой. Я всю жизнь занималась с репетиторами, чтобы смочь постичь хотя бы программу, не говоря уже об экзаменах. Сколько времени было потрачено, а я бы с удовольствием вместо этого написала бы еще одну работу для МАН. При этом все всегда было прекрасно с гуманитарными и социальными науками. Собственно это и есть сейчас моя специальность".

"Мое мнение, что математика не должна быть обязательным предметом, не все являются математиками, как и не все могут запомнить все исторические даты, но могут помнить последовательность событий, иметь общее понятие. кроме живописи, есть и другие гуманитарные направления, в которых она без надобности. Жизненно необходимый базис, это одно, а вот высшая математика, напр. для историков, лингвистов для чего? Или хотя бы сделать разноуровневые задания "общий" и "специальный".

"И я считаю, что математика – это не тот предмет, который должен быть обязательным. Пора вернуть ВНО".

Военнослужащая так отреагировала, поделившись сообщением солистки Национальной оперы и мамы выпускницы Ольги Матушенко, которая рассказала, что ее дочь не сдала НМТ по математике и теперь не сможет получить высшее образование в Украине. Женщина подчеркнула, что ее ребенок патриот, однако вынуждена паковать чемоданы для обучения за рубежом. Она обратилась в Министерство образования и науки и указала на то, что страна из-за таких условий вступительного экзамена теряет поколение художников.

Оперная певица отметила, что дети творческих специальностей готовятся в два раза больше, ведь должны сдать не только НМТ, но и профильные предметы. Несмотря на то что ее дочь готовилась с репетиторами и решала все тесты на проходные баллы, но стресс, воздушные тревоги и нагрузки в день экзамена повлияли на результат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор школы с четырьмя высшими образованиями сдал НМТ и обратился в МОН.

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