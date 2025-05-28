''Головы детей не должны быть квест-комнатами!'' Директор школы с четырьмя высшими образованиями сдал НМТ и обратился в МОН

Директор одной из киевских школ Дмитрий Ламза, который имеет четыре высших образования и сдавал национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году, поделился своими впечатлениями. Руководитель заведения после прохождения экзамена обратился в Министерство образования и науки с призывом не объединять четыре предмета в один день, ведь ученикам трудно концентрироваться после воздушных тревог и при отсутствии поддержки.

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В заметке в Facebook Ламза отметил, что детский ум не должен быть квест-комнатами, где каждый час должны открываться новые замки. Вместо того, ученики должны получить хоть немного покоя, доверия и человечности. Он отметил, что НМТ – это не только проверка знаний, но и настоящий марафон для нервной системы. Ведь, дети должны сдавать четыре разных предмета за четыре часа после ночных тревог.

"Нормально ли объединять четыре предмета в один день? Нормально ли требовать концентрации и спокойствия там, где только что была воздушная тревога? Нормально ли, что мы не оставляем детям даже минимального выбора или поддержки? Мы не можем остановить войну. Но мы можем дать нашим детям хоть немного человечности, немного спокойствия, немного доверия. Наши дети заслуживают лучшего. Их головы не должны быть квест-комнатами, где каждые 60 минут надо открывать новый замок", – написал Ламза.

"Первый – украинский язык. Затем резко, без права на эмоцию, на паузу – математика. Далее еще один резкий поворот – история. А после – предмет на выбор. И это все без возможности выйти раньше. Без права пожаловаться, что тебе трудно, потому что трудно всем. Потому что война. Потому что надо держаться", – доабвил педагог.

Он задается вопросом, насколько это справедливо по отношению к детям. Кроме того, по его словам, ребята, которые сдавали экзамен, часто делали это не для обучения, а чтобы получить "спасительный документ" для отсрочки. Директор школы подчеркнул, что выдержать столько времени нагрузки трудно и взрослому.

"Я человек, который имеет четыре высших образования. Я люблю учебу, люблю процесс мышления, люблю искать смысл. Но даже мне – взрослому, опытному, было очень трудно выдержать четыре часа такой ментальной нагрузки. Так как это должен выдержать ребенок?", – рассказал Ламза.

Кроме нагрузки, экзамен будет определять будущее по поступлению в учреждения высшего образования, стипендии и тому подобное. Директор школы отмечает, что не все взрослые готовы к сдаче тестирования, так что же говорить о детях, которые только что пережили ночь под взрывами.

Педагог призвал облегчить вступительный экзамен для выпускников школ, ведь это поколение вырастает под звуки сирен и им не нужно дополнительное давление.

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