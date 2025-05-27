"Страшно, когда четыре часа решают смысл жизни". Учительница истории обратилась к поступающим и их родителям из-за НМТ

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Страшно, когда четыре часа решают смысл жизни'. Учительница истории обратилась к поступающим и их родителям из-за НМТ

Украинская учительница истории Мария Воротило обратилась к поступающим и их родителям из-за сдачи национального мультипредметного теста и тревожности детей. Педагог подчеркнула, что выпускники постоянно недосыпают из-за подготовки к экзаменам и ночных обстрелов. В то же время, значительная часть ее учеников уже принимают антидепрессанты в связи с этим.

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В заметке в Facebook учительница говорит, что подготовка к экзамену вызывает у школьников страх, что они не смогут его сдать, не получат необходимые баллы, разочаруют семью и учителей, не получат образование и хорошую работу. Однако, Воротило уверяет, что страшно не то, что дети не сдадут, ведь можно взять еще год на подготовку, найти работу и сдать позже. Наибольший страх вызывает то, что для учеников четыре часа экзамена решают смысл их жизни.

''Страшно, когда четыре часа решают смысл жизни''. Учительница истории обратилась к поступающим и их родителям из-за НМТ

"Не страшно, если не сдашь. Обидно, но не смертельно. Найдешь работу на этот год, пойди в волонтерство, на какие-то курсы, прощупай хотя бы направление, которое тебе нравится. Подготовься лучше и сдавай в следующем году. Страшно, если эти 4 часа экзамена для тебя решают смысл жизни. Если ваши дети в этом году сдают экзамен – пожалуйста, проговорите это с ними дополнительно. Мы любим наших детей не за баллы. Для нас это очевидно. Но, боюсь, не для них. Особенно в какой-то критический импульсивный момент", – обратилась учительница.

Она также отметила, что экзамены созданы не для того, чтобы испытывать детскую нервную систему, а для того, чтобы проверять знания. Вместо этого, ученики получают значительную тревогу от того, что могут не сдать, заболеть, что-то забыть или зависнет система во время сдачи.

''Страшно, когда четыре часа решают смысл жизни''. Учительница истории обратилась к поступающим и их родителям из-за НМТ

Однако результаты экзаменов должны использоваться поступающими для того, чтобы пробовать себя где угодно. Кроме того, педагог подчеркивает, что ценность детей не в баллах, а оценки, полученные на НМТ, никто "не будет рисовать на лбу".

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