''Страшно, когда четыре часа решают смысл жизни''. Учительница истории обратилась к поступающим и их родителям из-за НМТ

Украинская учительница истории Мария Воротило обратилась к поступающим и их родителям из-за сдачи национального мультипредметного теста и тревожности детей. Педагог подчеркнула, что выпускники постоянно недосыпают из-за подготовки к экзаменам и ночных обстрелов. В то же время, значительная часть ее учеников уже принимают антидепрессанты в связи с этим.

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В заметке в Facebook учительница говорит, что подготовка к экзамену вызывает у школьников страх, что они не смогут его сдать, не получат необходимые баллы, разочаруют семью и учителей, не получат образование и хорошую работу. Однако, Воротило уверяет, что страшно не то, что дети не сдадут, ведь можно взять еще год на подготовку, найти работу и сдать позже. Наибольший страх вызывает то, что для учеников четыре часа экзамена решают смысл их жизни.

"Не страшно, если не сдашь. Обидно, но не смертельно. Найдешь работу на этот год, пойди в волонтерство, на какие-то курсы, прощупай хотя бы направление, которое тебе нравится. Подготовься лучше и сдавай в следующем году. Страшно, если эти 4 часа экзамена для тебя решают смысл жизни. Если ваши дети в этом году сдают экзамен – пожалуйста, проговорите это с ними дополнительно. Мы любим наших детей не за баллы. Для нас это очевидно. Но, боюсь, не для них. Особенно в какой-то критический импульсивный момент", – обратилась учительница.

Она также отметила, что экзамены созданы не для того, чтобы испытывать детскую нервную систему, а для того, чтобы проверять знания. Вместо этого, ученики получают значительную тревогу от того, что могут не сдать, заболеть, что-то забыть или зависнет система во время сдачи.

Однако результаты экзаменов должны использоваться поступающими для того, чтобы пробовать себя где угодно. Кроме того, педагог подчеркивает, что ценность детей не в баллах, а оценки, полученные на НМТ, никто "не будет рисовать на лбу".

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