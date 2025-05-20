Какой минимальный балл нужно набрать по каждому предмету на НМТ-2025, чтобы принять участие во вступительной кампании

Для того, что принять участие во вступительной кампании в 2025 году, абитуриентам нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов на национальном мультипредметном тесте. Однако для каждого предмета количество тестовых баллов отличается.

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Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара. Так, больше всего нужно получить по истории Украины – восемь баллов.

По украинскому языку, литературе, биологии и географии нужно набрать не менее 7 баллов. По химии – 6. Пять баллов необходимо набрать по математике, физике и иностранному языку.

Максимально поступающие могут набрать по украинскому языку и литературе 45 баллов, по математике, физике, иностранному языку – 32, истории Украины – 54, биологии и географии – 46, химии – 40. Для конкурсного отбора в учреждения высшего образования результаты переводятся в рейтинговую оценку по шкале 100-200 баллов.

К результатам по каждому предмету во время вступительной кампании будет применен весовой коэффициент в соответствии со специальностью, на которую абитуриент поступает. Так, для поступления на инженерные специальности, больший вес будут иметь результаты по физике, на гуманитарные – по иностранному языку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как тестовые баллы перевести в рейтинговую оценку.

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