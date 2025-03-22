Сколько тестовых баллов нужно набрать по каждому предмету на НМТ-2025 и как их перевести в рейтинговую оценку

Для того чтобы принять участие во вступительной кампании 2025 года, абитуриентам нужно предоставить результаты национального мультипредметного теста. Экзамен состоит из трех обязательных предметов и одного по выбору. Каждый участник получит набранное количество тестовых баллов по четырем дисциплинам.

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Так, максимально поступающие могут набрать по украинскому языку и литературе 45 баллов, по математике, физике, иностранному языку – 32, истории Украины – 54, биологии и географии – 46, химии – 40. Для конкурсного отбора в учреждения высшего образования результаты переводятся в рейтинговую оценку по шкале 100–200 баллов, говорится в Порядке приема для поступления в заведения высшего образования.

Для получения результата по шкале 100–200 баллов будет достаточно набрать 15% правильных ответов по каждому предмету. Так, по украинскому языку, литературе, географии и биологии поступающий должен набрать минимум 7 баллов, по математике, физике, иностранному языку – 5 баллов, химии – 6 баллов, по истории Украины – 8 баллов. Таким образом, абитуриент получит 100 рейтинговых баллов. Максимальное количество тестовых баллов на каждый предмет будет составлять 200 баллов.

К результатам по каждому предмету во время вступительной кампании будет применен весовой коэффициент в соответствии со специальностью, на которую поступающий абитуриент. Так, для поступления на инженерные специальности больший вес будут иметь результаты по физике, на гуманитарные – по иностранному языку.

За две недели регистрации на сдачу НМТ-2025 более 226 тысяч абитуриентов направили свои данные в региональные центры оценивания качества образования. Наиболее популярными предметами по выбору стали иностранный язык – 88 966 и география – 45 698 участников. В то же время, биологию будут составлять 42 542 абитуриента, украинскую литературу – 32 348, физику – 5 714, химию – 2 053. За две недели зарегистрировалось 202 654 участника, за рубежом – 14 667 абитуриентов.

Регистрация на экзамен продлится до 3 апреля 2025 года включительно.

УЦОКО отметил, что более пяти тысяч поступающих получили в персональных кабинетах сообщения о необходимости доработки предоставленной ими информации.

Устранить ошибки и отправить их на проверку абитуриенты могут до 8 апреля. Также до этого времени участники могут изменить предмет по выбору, населенный пункт сборки или указать необходимость прохождения НМТ во время дополнительной сессии.

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