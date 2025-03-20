За какие ошибки выгонят с тестирования: что нельзя делать во время НМТ-2025

Поступающие, которые нарушают правила сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ), могут быть лишены права его проходить. В частности, участники, которые опоздали во временный экзаменационный центр (ВЭЦ), будут отстранены от экзамена.

Видео дня

Об этом говорится в Порядке проведения НМТ-2025, сообщает Оsvita.ua. Поступающим запрещено приносить опасные предметы или вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью человека.

Кроме того, абитуриенты не должны нарушать:

правила выполнения тестирования, мешать другим участникам НМТ или общаться в любой форме с другими участниками НМТ при выполнении сертификационной работы, получать от них или передавать им информацию или материальные носители информации;

иметь при себе или на своем рабочем месте средства связи, устройства считывания, обработки, хранения, приема, передачи и воспроизведения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составными частями соответствующих технических средств или устройств, печатные или рукописные материалы, другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные процедурой НМТ (кроме разрешенных изделий медицинского назначения, о наличии которых участник экзамена должен уведомить работников ВЭЦ до начала выполнения работы);

пользоваться ресурсами сети Интернет, не предусмотренными процедурой НМТ;

копировать задания;

выносить за пределы аудитории предоставленные работником экзаменационного центра черновики и другие материалы;

использовать средства связи, устройства считывания, обработки, хранения, приема, передачи и воспроизведения информации во время перерыва между этапами выполнения сертификационной работы и в течение времени нахождения в укрытии.

В случае нарушения таких требований поступающий должен покинуть аудиторию тестирования. Таким образом, результаты экзамена будут аннулированы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему математика является обязательным предметом на НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!