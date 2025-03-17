Директор УЦОКО объяснила, почему математика является обязательным предметом на НМТ

Математику нужно обязательно сдавать на Национальном мультипредметном тесте, ведь в каждой науке используется инструментарий, которым является эта дисциплина. Кроме того, в высшем образовании сейчас нет предметов, которые так или иначе не касались работы с данными аналитики, таблицами, диаграммами, схемами и т.д.

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Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Новой украинской школе. По ее словам именно эта дисциплина тренирует логическое мышление и умение анализировать.

"Математика – это и об анализе, и о способности сконструировать логический ход мыслей. Это о понимании изъянов какого-либо утверждения или процесса. Нет сейчас в науке и в высшем образовании тех дисциплин или предметов, которые так или иначе не касались бы работы с данными аналитики, работы с таблицами, диаграммами, схемами, процентами. В каждой науке вы будете использовать тот инструментарий, которым является математика", – сказала Вакуленко.

Она добавила, что математика – это язык науки, поэтому она однозначно необходима школьникам.

Напомним, в 2025 году поступающие на бюджет абитуриенты должны получить не менее 130 баллов с НМТ. Однако для специальностей "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Фармация (по специализациям)" нужно набрать от 150 баллов.

В большинстве заведений высшего образования общий пороговый балл составляет 100 баллов. В случае, если поступающий не наберет минимальные тестовые баллы хотя бы по одному предмету, считается, что он не сдал экзамен, поэтому его не допустят к вступительной кампании в 2025 году.

На математике, географии, физике и химии нужно будет решать задачи с проведением расчетов. За правильный ответ участник экзамена будет иметь 2 балла.

Также известно, что 1 балл можно получить в заданиях, где нужно выбрать один правильный ответ из 4 или 5. В тестах на установку логических пар каждая правильная приносит 1 балл, максимально за упражнение – 3 балла. За задание на поиск короткого ответа верная дает 2 балла.

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