НМТ-2025: какой проходной балл нужен для поступления на бюджет

В 2025 году поступающие на бюджет абитуриенты должны получить не менее 130 баллов на Национальном мультипредметном тесте. Однако для специальностей "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Фармация (по специализациям)" нужно набрать от 150 баллов.

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В большинстве заведений высшего образования общий пороговый балл составляет 100 баллов. Такие условия предусмотрены Порядком приема на обучение, обнародованным Министерством образования и науки. В случае, если поступающий не наберет минимальные тестовые баллы хотя бы по одному предмету, считается, что он не сдал экзамен, поэтому его не допустят к вступительной кампании в 2025 году.

В то же время проходные баллы на бюджет для каждой специальности ежегодно меняются. Государство выделяет количество мест, которое по определенному алгоритму распределяется между поступающими с высокими баллами. Также распределение госзаказа производится автоматически, а места отдаются поступающим, выбирающим вузы, в которых они хотят учиться.

Напомним, поступающих, которые будут иметь самые высокие баллы на НМТ, могут освободить от обязательств по отработке на первом рабочем месте. Такое предложение внесло Министерство образования и науки. Число таких абитуриентов может достигать 10-15%.

Согласно представленной модели финансирования, госзаказ должен охватывать 25-30% поступающих, которые будут иметь первое рабочее место в государственном секторе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступившие на бюджет не смогут получить грант на образование в 2025 году.

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