НМТ-2025: какой проходной балл нужен для поступления на бюджет

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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НМТ-2025: какой проходной балл нужен для поступления на бюджет

В 2025 году поступающие на бюджет абитуриенты должны получить не менее 130 баллов на Национальном мультипредметном тесте. Однако для специальностей "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Фармация (по специализациям)" нужно набрать от 150 баллов.

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В большинстве заведений высшего образования общий пороговый балл составляет 100 баллов. Такие условия предусмотрены Порядком приема на обучение, обнародованным Министерством образования и науки. В случае, если поступающий не наберет минимальные тестовые баллы хотя бы по одному предмету, считается, что он не сдал экзамен, поэтому его не допустят к вступительной кампании в 2025 году.

В то же время проходные баллы на бюджет для каждой специальности ежегодно меняются. Государство выделяет количество мест, которое по определенному алгоритму распределяется между поступающими с высокими баллами. Также распределение госзаказа производится автоматически, а места отдаются поступающим, выбирающим вузы, в которых они хотят учиться.

НМТ-2025: какой проходной балл нужен для поступления на бюджет

Напомним, поступающих, которые будут иметь самые высокие баллы на НМТ, могут освободить от обязательств по отработке на первом рабочем месте. Такое предложение внесло Министерство образования и науки. Число таких абитуриентов может достигать 10-15%.

Согласно представленной модели финансирования, госзаказ должен охватывать 25-30% поступающих, которые будут иметь первое рабочее место в государственном секторе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступившие на бюджет не смогут получить грант на образование в 2025 году.

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