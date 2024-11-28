Поступление на бюджет: МОН предложило освободить часть студентов от обязанности отработки
Поступающие, имеющие наивысшие баллы из Национального мультипредметного теста или Внешнего независимого оценивания, могут освободить от обязательств по отработке на первом рабочем месте. Такое предложение внесло Министерство образования и науки. Число таких абитуриентов может достигать 10-15%.
Согласно представленной модели финансирования, госзаказ должен охватывать 25-30% поступающих, которые будут иметь первое рабочее место в государственном секторе. Такое предложение МОН предоставило на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Гранты на образование будут получать 25-35% поступающих. Такая помощь должна поощрять абитуриентов на необходимые государству специальности.
Еще 25-30% студентов, по плану, будут учиться на контрактной форме.
Таким образом, образовательное ведомство предлагает охватить разными видами государственной поддержки большинство абитуриентов, которые будут учиться в университетах.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти каждый четвертый поступающий, отказавшийся от бюджета в Украине, выбрал обучение за границей.
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