Почти каждый четвертый поступающий, отказавшийся от бюджета в Украине, выбрал обучение за границей

6284 абитуриента, получивших предложение на бюджетное место, отказались от бесплатной учебы. Из них почти каждый четвертый – 1442 соискателя образования, не поступали в украинские университеты.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Зеркалу недели. По словам чиновника, это реальные потери для Украины, хотя в условиях войны это очень маленькая цифра.

"1442 поступающих из этих 6284 – это те, кто отказался от бюджетного места, но и не поступал в украинское ЗВО вообще. Скорее всего, они поступили за границей", – сказал чиновник.

"Грустно, ведь это реальные потери для нашей страны. Но я считаю, что в условиях войны это очень маленькая цифра – речь идет о менее чем 1% всех поступивших в этом году и примерно 2% от тех, кому было предложено бюджетное место", – добавил он.

Замминистра образования также поделился, что почти 77% соискателей образования, отказавшихся от обучения на бюджете, решили поступить в другие университеты на контракт. По словам Винницкого, значительное количество из них воспользовалось держащим грантом или вступали туда, куда действительно хотели.

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