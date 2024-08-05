Поступление-2024: названа самая популярная специальность в Украине по количеству поданных заявлений

Больше заявлений, которые подавали абитуриенты во вступительной кампании 2024 года, было зарегистрировано на специальность "Психология" – 49 792 поступающих. Второй в списке стал профессия "Менеджмент" – 47 813, третьей – "Филология" 44 663.

Видео дня

Результаты поступления сообщили на Оsvita.ua. Там отметили, что восприятие абитуриентами определенных специальностей как престижных почти не изменилось.

40 265 заявлений набрала специальность "Право", став четвертой в списке популярных. На пятой позиции – "Компьютерные науки" – 33 121 поступающих.

Напомним, среди абитуриентов в первые дни регистрации большей популярностью пользуется Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Сикорского". Его с самого начала избрали 3224 абитуриента. Вторым в рейтинге стал Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, куда уже зарегистрировано 2900 заявлений. Третьим – стал Государственный торгово-экономический университет Киева – 2896.

В то же время, украинцы забили тревогу из-за низкого количества заявлений при поступлении на специальности "Среднее образование" по предметам физика, химия и естественные науки. В частности, педагоги отметили, что из-за этого в Украине не будет хватать учителей по этим дисциплинам. По мнению граждан, проблемы с этой специальностью возникают еще в школе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких университетах Украины можно получить гранты за обучение в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!