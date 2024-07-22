Топ-10 университетов, которые выбирали абитуриенты в первые дни поступления на бакалавриат

В Украине идет подача заявлений для поступления в бакалавриат в 2024 году. Среди абитуриентов в первые дни регистрации наибольшей популярностью пользуется Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Сикорского". Его уже избрали 3224 абитуриента.

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Такие данные обнародованы на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЭБО). Вторым в рейтинге стал Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, куда уже зарегистрировано 2900 заявлений.

Третьим в рейтинге стал Государственный торгово-экономический университет Киева – 2896.

Следующими в списке стали следующие заведения высшего образования:

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 2652;

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко – 2548;

Национальный университет "Львовская политехника" – 2490;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 2435;

Национальный авиационный университет – 1917;

Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина – 1611;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины –1569.

Подача заявлений продлится до 18:00 31 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда подавать документы и сколько заявлений можно зарегистрировать в 2024 году.

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