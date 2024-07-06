Поступление на бюджет: когда подавать документы и сколько заявлений можно зарегистрировать в 2024 году

Абитуриенты, которые планируют поступать на бюджет в 2024 году, могут подать не более 5 заявлений на эту форму обучения. Для соискателей образования, поступающих на основе индивидуального собеседования или творческих конкурсов, регистрация на участие будет проходить с 3 по 10 июля.

Для того чтобы поступить на бюджет будущим соискателям образования нужно набрать не менее 130 баллов на Национальном мультипредметном тесте. OBOZ.UA собрал ответы на важные вопросы абитуриентов, планирующих поступать в 2024 году.

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов началась с 1 июля 2024 года.

Для соискателей образования, поступающих на основе индивидуального устного собеседования или творческих конкурсов, регистрация осуществляется с 3 по 10 июля.

Какой проходной балл для поступления на бюджет

Учебные заведения могут самостоятельно устанавливать проходной балл. В то же время, для специальностей в области знаний "Здравоохранение", "Право" и "Международные отношения" минимальные баллы для поступления – 150, как на контракт, так и бюджет.

При поступлении на бакалавриат, творческие конкурсы проводятся с 8 по 19 июля. Обнародование рейтинговых списков осуществляется не позднее 5 августа, а зачисление – до 10-го.

Поступление в магистратуру

Электронный кабинет абитуриента должен быть создан с 1 июля 2024 года. Подать заявление для поступления в магистратуру можно с 1 по 22 августа. Рекомендации по зачислению на бюджет будут предоставлены не позднее 24 августа. Приказ о зачислении будет издан до 27 августа.

Следует отметить, что для магистров в 2024 году будет проведен единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Для поступления на некоторые отрасли необходимо будет дополнительно сдать единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

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