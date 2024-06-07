Стало известно, сколько студентов-медиков смогут поступить в интернатуру на бюджет

Министерство здравоохранения сообщило, что 5273 студента медицинской специальности смогут поступить в интернатуру за счет государственного бюджета. Каждый из выпускников сможет выбрать желаемый регион и медучреждение. Наибольший выбор будут получать соискатели образования, которые учились лучше всего.

Об этом Минздрав сообщил на официальном сайте. В частности, там отметили, что речь идет о 20 заведениях высшего образования медицинского направления.

Разделение в интернатуру на основании конкурсного балла будут проводить комиссии университетов. В то же время, учиться бесплатно смогут как студенты контрактной, так и бюджетной формы.

В этом году место было отобрано путем анкетирования соискателей образования. В частности, учитывались пожелания по регионам прохождения обучения и желаемые специальности.

Заседания комиссий состоятся в течение июня, а точные даты каждое учебное заведение сообщит дополнительно. Список должен появиться на официальных сайтах медицинских университетов не позднее чем за три дня до заседания комиссий.

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