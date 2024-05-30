Сколько баллов нужно набрать на НМТ в 2024 году, чтобы поступить в медицинский университет: разъяснение Минздрава

Абитуриентам, планирующим поступать в медицинские университеты, нужно набрать не менее 150 баллов на Национальном мультипредметном тесте. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, комментируя вступительную кампанию-2024.

Баллы, которые получат поступающие на экзамене, рассчитываются с учетом коэффициентов предметов, выбранных абитуриентами. Минздрав на официальной странице Facebook отметил, что для результатов НМТ прошлых лет или Внешнего независимого оценивания применяются другие коэффициенты.

Для участников НМТ-2024 коэффициенты будут следующими:

Украинский язык – 0,35;

Математика – 0,4;

История Украины – 0,25.

Биология – 0,5;

Физика – 0,5;

Химия – 0,35, для фармацевтических специальностей – 0,5;

Украинская литература – 0,25;

Иностранный язык – 0,25;

География – 0,2

Конкурсный балл по результатам НМТ в этом году рассчитывается по формуле:

(К1 х Пр1) + (К2 х Пр2) + (К3 х Пр3) + (К4 х Пр4) / (К1 + К2 + К3 + К4), где К – это коэффициент предмета, а Пр – оценка каждого из предметов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минздрав принял изменения в правила вступления в интернатуру.

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