Сколько баллов нужно набрать на НМТ в 2024 году, чтобы поступить в медицинский университет: разъяснение Минздрава
Абитуриентам, планирующим поступать в медицинские университеты, нужно набрать не менее 150 баллов на Национальном мультипредметном тесте. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, комментируя вступительную кампанию-2024.
Баллы, которые получат поступающие на экзамене, рассчитываются с учетом коэффициентов предметов, выбранных абитуриентами. Минздрав на официальной странице Facebook отметил, что для результатов НМТ прошлых лет или Внешнего независимого оценивания применяются другие коэффициенты.
Для участников НМТ-2024 коэффициенты будут следующими:
- Украинский язык – 0,35;
- Математика – 0,4;
- История Украины – 0,25.
- Биология – 0,5;
- Физика – 0,5;
- Химия – 0,35, для фармацевтических специальностей – 0,5;
- Украинская литература – 0,25;
- Иностранный язык – 0,25;
- География – 0,2
Конкурсный балл по результатам НМТ в этом году рассчитывается по формуле:
(К1 х Пр1) + (К2 х Пр2) + (К3 х Пр3) + (К4 х Пр4) / (К1 + К2 + К3 + К4), где К – это коэффициент предмета, а Пр – оценка каждого из предметов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минздрав принял изменения в правила вступления в интернатуру.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!