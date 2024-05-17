Минздрав принял изменения в правила вступления в интернатуру: кого они будут касаться

Министерство здравоохранения Украины приняло приказ с окончательными изменениями правил поступления в интернатуру. Согласно ему большинство студентов, которые учатся на бюджетной форме, не смогут отказаться от государственного распределения и выбрать специальность не из утвержденного перечня. Использование этого права предусмотрено только для ограниченной категории абитуриентов.

Об этом Минздрав сообщил на официальном сайте. В тексте указано, что наибольшее влияние на распределение будет иметь конкурсный балл. Учиться в интернатуре за счет государственных средств смогут как студенты-контрактники, так и бюджетники. В то же время иностранцы, лица без гражданства и украинцы, окончившие иностранные учреждения высшего образования, в распределении участия не будут принимать.

Распределение происходит на основании конкурсного балла – наибольшее количество мест для выбора будет у того, кто лучше учился.

В то же время изменится формула расчета конкурсного балла. В частности, увеличивается доля результата экзамена КРОК-2 (экзамен по профессионально ориентированным дисциплинам). Зато доля среднего балла становится меньше.

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Кроме этого будут учитываться также результаты КРОК-1 (экзамен по общенаучным дисциплинам).

В случае, если у поступающих будет одинаковый конкурсный балл, то в рейтинге будет выше тот, кто получил лучшие результаты на КРОК-2.

Заведение высшего образования должно разместить список выпускников на официальном сайте не позднее чем за три дня до заседания комиссии, которое будет транслироваться для всех желающих. В то же время студенты должны получить предложения распределения не позднее чем за две недели до окончания обучения.

"Выпускники по специальности 228 "Педиатрия" смогут проходить интернатуру по специальности "Внутренние болезни", а выпускники по специальности 222 "Медицина" – по специальности "Педиатрия" и "Детская хирургия", – говорится в разъяснении Минздрава.

Студенты-бюджетники смогут выбирать специальность и заведение для прохождения интернатуры из имеющихся вакансий. Чем выше рейтинговый балл у выпускника, тем более широкие возможности у него будет.

В то же время студенты, которые откажутся от участия от распределения, смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году. Выпускники-контрактники будут иметь право выбирать между платным и бесплатным обучением.

Студенты, которые учатся на контракте, могут отказаться от места прохождения обучения в интернатуре на государственном распределении и выбрать его самостоятельно, если:

они сами, их жена/муж, один из родителей или заменяющих их людей имеют инвалидность I или II группы или являются людьми с инвалидностью в результате войны;

они являются матерью/отцом ребенка в возрасте до трех лет или ребенка до шести лет, который, согласно медицинскому заключению, нуждается в уходе;

беременные;

одинокие мать или отец, имеющие ребенка до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

проживали на временно оккупированных территориях и были переведены в бюджет до 2021 года включительно;

их супруг проходит военную службу (кроме срочной) в государственных военных формированиях или органах внутренних дел.

Для того чтобы поступить в интернатуру выпускникам предыдущих лет, которые учились на бюджете, и льготникам, нужно получить согласование Минздрава.

"Увеличивается срок прохождения интернатуры по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" – с двух до трех лет – для выпускников, поступающих в интернатуру с 2024 года. Это позволит привести образование по этой специальности в соответствие с европейскими требованиями", – сообщает Минздрав.

Также вводится новая специальность для прохождения интернатуры – "Судебно-медицинская экспертиза".

Напомним, украинские студенты-медики выразили свое возмущение новыми правилами распределения на интернатуру. В частности, шестикурсники не смогут самостоятельно выбирать медучреждение и специальность. Некоторые из студентов рассказали, что многие из них уже несколько лет работают на добровольных началах в определенных больницах, куда они и хотят пойти и на интернатуру, но из-за новшеств сделать этого не смогут. Кроме того, переживают и за то, что могут попасть на прифронтовые территории, где на зарплату врача-интерна, которая составляет 5600 гривен, не смогут даже снять себе квартиру.

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