Правила поступления в аспирантуру в 2024 году: кто может не сдавать экзамен по иностранному языку

В 2024 году поступление в аспирантуру будет происходить путем конкурсных испытаний. В частности, абитуриенты должны предоставить результаты Единого вступительного экзамена. Он состоит из тестирования общей учебной компетентности (ТОУК) и иностранного языка по выбору поступающего. Абитуриент может выбрать из английского, французского, немецкого, испанского.

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. В сообщении говорится, что поступающие могут не сдавать экзамен по иностранному языку в случае, если они имеют международные сертификаты по иностранному, где подтвержден уровень его знания не ниже В2. В частности, к ним относятся дипломы TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF. Благодаря им студенты могут получить самый высокий балл по экзамену с иностранного языка при поступлении в аспирантуру.

Международные сертификаты, подтверждающие уровень знаний, будут внесены в единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

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Для поступления в аспирантуру соискатели образования могут воспользоваться результатами ЕВЭ 2023 или 2024 года, данные которых будут внесены в карточку физического лица в ЕГЭБО. В то же время оценка за тест по иностранному языку должна быть не менее 130 баллов, по ТОУК — не менее 100 баллов.

"Поступающие, уже имеющие международные сертификаты по иностранному языку (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), подтверждающие знание языка на уровне не ниже B2, освобождаются от экзамена по иностранному языку. Указанные сертификаты рассматриваются как эквивалент вступительного экзамена по иностранному языку на самый высокий балл, информация о международном сертификате также будет внесена в ЕГЭБО. Такие поступающие могут проходить другие вступительные испытания в аспирантуру и не сдают ЕВЭ", – говорится в разъяснении.

МОН подчеркнуло, что календарный план, программы и ЕВЭ – единственные формы как для поступающих на магистратуру, так и в аспирантуру. Более подробную информацию можно найти на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет происходить поступление в магистратуру в 2024 году и что нужно знать студентам.

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