Как будет поступать в магистратуру в 2024 году и что нужно знать студентам

Поступить в магистратуру в 2024 году абитуриенты могут на основе степени бакалавра. На специальности медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления осуществляется на основе полного общего среднего образования или степени профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра по соответствующей специальности.

В порядке приема, опубликованном Министерством образования и науки для общественного обсуждения отмечено, что поступить в магистратуру можно будет на основе степени бакалавра или магистра, полученного по другой специальности. Сделать это можно будет в случае успешной сдачи экзаменов.

Абитуриенты, получившие степень магистра на бюджете, вступать вторично могут только на контракт. Планируется, что абитуриенты должны сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) 2023 или 2024, а также рассмотрения мотивационных писем.

ЕВЭ состоит из двух частей – тестов по иностранному языку и общей учебной компетентности. ЕПВИ будет предусматривать сдачу предметного теста в соответствии с действующими программами.

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Участник ЕВЭ должен преодолеть пороговый балл и набрать 5 тестовых. Норма будет касаться обоих экзаменов. Для ЕПВИ потребуется 35 тестовых баллов. Некоторые абитуриенты смогут поступить в магистратуру по результатам собеседования вместо ЕВЭ и профессионального экзамена вместо ЕПВИ.

Для того чтобы подать электронное заявление, нужно зарегистрировать личный электронный кабинет. Для оказания помощи поступающим по работе с кабинетами в вузах будут действовать консультационные центры.

При подаче заявления абитуриент должен указать приоритетность. В Порядке говорится, что в 2024 году можно зарегистрировать максимум пятнадцать заявлений, из них до пяти – на бюджет.

Сроки регистрации и проведения ЕВЭ и ЕПВИ будут определены Украинским центром оценивания качества образования.

Регистрация будет начата 1 июля, собеседования вместо ЕВЭ, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕПВИ должны пройти в течение 17-28 июля.

Регистрация поступающих для участия в конкурсном отборе пройдет 31 июля-14 августа. Специальный экзамен для абитуриентов, участвующих в конкурсном отборе исключительно на контракт, будет проводиться 31 июля-10 августа.

Списки тех, кто получил рекомендацию на поступление на бюджет, должны обнародовать до 19 августа. Зачисление на бесплатную форму обучения состоится 23 августа, на контракт до 30 сентября.

Проект Порядка приема в высшие образования в 2024 году находится на общественном обсуждении до 3 февраля. Некоторые нормы документа могут быть изменены после его окончательного утверждения.

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