Интернатура 2024: почему новые правила распределения от Минздрава возмутили студентов-медиков

Украинские студенты-медики возмущены новыми правилами распределения на интернатуру, которые хочет внедрить Министерство здравоохранения. В частности, шестикурсники не смогут самостоятельно выбирать медучреждение и специальность. В то же время они также не имеют права перевестись на контрактную форму обучения, чтобы выбрать желаемую профессию. Первыми выразили свой протест будущие врачи Львовского медицинского университета имени Даниила Галицкого.

В частности, некоторые из студентов в интервью "Суспільному" рассказали, что многие из них уже несколько лет работают на добровольной основе в определенных больницах, куда они и хотят пойти и на интернатуру, но из-за нововведения сделать этого не смогут. Кроме того, переживают и за то, что могут попасть на прифронтовые территории, где на зарплату врача-интерна, которая составляет 5600 гривен, не смогут даже снять себе квартиру.

Студентка Дарья Костыря поделилась, что давно мечтает о хирургии. Однако в списке специалистов, нуждающихся в государстве, количество мест на ее специальность значительно сокращено, что уменьшает вероятность попасть туда на интернатуру. В то же время, по словам девушки, можно отказаться и никуда не идти, подождав еще год, но потом нет никаких гарантий оказаться именно на выбранной специальности.

Видео дня

"Согласно новым изменениям ты можешь отказаться и не уйти никуда и ждать еще год до того, пока ты снова будешь участвовать в таком же распределении, где никто тебе не гарантирует ничего. Или просто уйти из медицины. До нас была донесена информация, что сейчас государство нуждается только в семейных врачах, врачах скорой помощи, врачах-анестезиологах, реаниматологах. Впрочем, хирургические специальности, количество мест на них значительно сокращено. И позиционируется, что во время войны нам не нужны хирургические специальности", – рассказывает Костыря.

Первая проректор по научно-педагогической работе Львовского национального медицинского университета Ирина Солонинко отмечает, что у Минздрава есть свои планы относительно студентов-бюджетников. Но она считает, что соискателям образования это выгодно, ведь им не нужно будет искать, куда пойти. Кроме того, они смогут выбирать и приоритетный регион для прохождения интернатуры.

На официальной странице в Facebook Минздрава появилась информация, что сейчас идет общественное обсуждение изменений в Положение и до 11 апреля можно отправить комментарии или замечания. Кроме того, Министерство пояснило, что согласно предложенным изменениям студенты останутся свободными в выборе специальности, региона и места прохождения интернатуры.

Однако более широкий выбор будут у тех, кто имеет успехи в обучении в течение 6 лет, успешнее сдал КРОК-2 и имеет самый высокий рейтинг. Ведомство считает такое решение справедливым и приводит в пример практику стран Европейского Союза и США.

"Студенты остаются свободными в выборе специальности, региона и места прохождения интернатуры. Самым широким выбором будут те, кто лучше всего учился в течение шести лет, успешнее сдал экзамен КРОК-2 и имеет самый высокий рейтинг. Это – справедливо. И это – практика стран Европейского Союза и США , где на выбор специальности влияют исключительно результаты обучения и рейтинг", – говорится в сообщении.

Минздрав объясняет, что в случае, когда студент-бюджетник не готов выбрать из вариантов, доступных ему в зависимости от рейтинга, он может принять участие в распределении в следующем году. В то же время, государство обеспечивает врачей первым рабочим местом.

Главная цель таких изменений – повышение уровня качества медицинской помощи в Украине, в том числе и медицинского образования. Поэтому те студенты, которые будут прилагать больше усилий в обучении, будут иметь более широкий выбор, а государство будет эффективно использовать средства, ведь студенты будут работать на необходимых стране специальностях.

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров в интервью 1+1 объяснил, что в последние два года большинство выпускников вузов вступали на контрактную форму обучения интернатуры и выбирали те специальности, которые хотели. По его словам, это не решает кадровых проблем в стране. Однако это тоже плохо и для выпускников, ведь они не могут трудоустроиться.

"Хирурги, офтальмологи, оттоларингологи, эти должности есть, на которые можно претендовать в распределении. Введение отработки три года, всех отправят в дальние села – такого абсолютно нет. Как студенты, которые учились по госзаказу, так и студенты, которые учились за средства юридических и физических лиц они смогут свободно выбрать себе место работы и специальность в интернатуре в зависимости от рейтингового балла", – сообщил Дубров.

Костыря говорит, что новые правила приведут к оттоку студентов, которые начнут выезжать за границу, чтобы получать опыт по выбранной специальности, а не той, на которую попадут по распределению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минздрав объяснил, как будет происходить оплата обучения по медицинским специальностям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!