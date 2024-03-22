Финансирование высшего образования. Минздрав рассказал, как будет происходить оплата обучения по медицинским специальностям

Обучение на медицинских специальностях будет оплачивать государство, а выпускники гарантированно будут получать первую работу после окончания университетов. Студенты-бюджетники будут заключать договор, согласно которому они должны обязательно отработать не менее трех лет после получения диплома о высшем образовании.

Об этом рассказало Министерство здравоохранения, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования. Согласно документу, изменятся подходы в формировании государственного заказа подготовки специалистов и расширятся возможности абитуриентов, в том числе и на медицинские специальности.

Согласно принятым предложениям госзаказ будет предусматривать учет потребностей рынка труда и осуществляться по наиболее необходимым стране специальностям, в том числе и в сфере здравоохранения. Таким образом, планируется стимулировать абитуриентов поступать на определенные направления.

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Также поступающие смогут воспользоваться образовательными грантами, размер которых будет зависеть от результатов сдачи Национального мультипредметного теста с корректировкой с учетом коэффициента специальности.

В других случаях будущие соискатели образования смогут воспользоваться льготным кредитованием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ляшко сообщил позицию Минздрава по присоединению медицинских университетов к другим учебным заведениям.

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