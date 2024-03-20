Верховная Рада сделала первый шаг в реформе финансирования высшего образования: Лисовой объяснил, почему это очень важно

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования. Глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой одобрительно отреагировал на такое решение парламента, назвав его важным шагом реформы.

На своей странице в Facebook министр образования пояснил, что благодаря этому в стране удастся увеличить количество студентов, получающих государственную поддержку для обучения в университетах. Кроме того, образовательная сеть сможет отойти от распределения на "бюджетник и контрактник".

"Верховная Рада поддержала законопроект #10399 в первом чтении – большой шаг в реформе финансирования высшего образования. Главная идея – отойти от черно-белого распределения на "бюджетник и контрактник" и благодаря грантам увеличить количество студентов, получающих государственную поддержку для обучения в ЗВО" , – сообщил Лисовой.

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Согласно законопроекту, часть студентов будет учиться на бюджете, а часть получать государственные гранты. МОН подчеркнуло, что сокращения финансирования государственного заказа не будет, вместо этого будет более целевое распределение средств.

Бюджет будет сохранятся для ключевых специальностей, необходимых государству. В частности, это касается таких специальностей, как врачи, учителя, военные, инженеры некоторых специализаций и т.п. Также вводится система обеспечения гарантированного первого рабочего места после выпуска.

Кроме того, Минобразования обращает внимание, что деньги на обучение, согласно грантовой системе, будет получать студент, который сам будет выбирать, в какое учебное заведение поступать.

Сумма гранта будет определяться правительством. В настоящее время предполагается диапазон от 15 до 50 тысяч гривен, что будет зависеть от результатов, полученных на Национальном мультипредметном тестировании.

Также законопроектом предусмотрена трансформация механизма льготного кредитования. Преимущества для соискателей уязвимых категорий населения сохраняются, и они будут в значительной степени учиться на местах государственного заказа.

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