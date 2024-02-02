Грант на получение высшего образования: 7 фактов, о которых нужно знать поступающим в Украине

Министерство образования и науки Украины рассказало о 7 фактах, касающихся грантов на обучение в университетах. В частности, абитуриенты смогут найти ответы на вопросы определения приоритетных специальностей, академических успехов и условий софинансирования.

Информацию опубликовал министр образования Оксен Лисовой в Facebook. Глава ведомства сказал, что документ уже зарегистрирован в Верховной Раде. По его словам, МОН ставит целью увеличить количество студентов, получающих государственную помощь во время обучения в университетах.

Сколько предусмотрено бюджетных мест и по каким специальностям

Законопроектом не определено конкретное количество бюджетных мест, а объем государственного заказа будет устанавливаться ежегодно Министерством экономики в соответствии с потребностями страны. Со временем количество мест можно будет спрогнозировать заблаговременно. МОН отметило, что бюджет будет доступен по всем или почти всем специальностям и, в зависимости от потребностей государства, меняться.

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Зависит ли сумма гранта от местоположения университета

Сумма гранта будет зависеть только от результатов, полученных при сдаче национального мультипредметного теста или внешнего независимого оценивания. Поступающие смогут использовать деньги в избранном университете. Однако из-за ограниченности количества мест в ЗВО будет учитываться конкурсный балл.

Смогут ли те, кто раньше не завершил обучение за счет государственного или регионального заказа, получить гранты на продолжение обучения

Поступающие смогут получить грант на обучение при условии, что вернут государству средства за период получения образования по госзаказу.

Почему эти изменения актуальны

Эффективная система образования предполагает динамичное развитие, сильных специалистов и экономическое благополучие. Из-за откладывания изменений может произойти задержка прогресса в стране. Предложенные нововведения помогут использовать государственный бюджет более эффективно и справедливо.

Могут ли у студента забрать грант из-за низкой успеваемости

В случае отчисления из университета финансирование студента прекращается. Однако ему не нужно возвращать потраченные деньги.

Что делать, если поступающий получил грант с частичным покрытием, но у семьи нет денег на софинансирование

Абитуриенты могут воспользоваться льготными кредитами через государственные банки. Однако сумма гранта может соответствовать стоимости обучения в выбранном вузе, так что ничего не нужно будет доплачивать. В противном случае поступающим предлагается бюджетное место и по окончании вуза они будут получать первую работу.

В каком случае студенту будет предложено подписать контракт для обеспечения первым рабочим местом.

Студенты, которые будут учиться на бюджете, должны будут подписать контракт, согласно которому они будут обеспечены первым рабочим местом. Если же соискатель не захочет там работать, он может отказаться и продолжить обучение на контракте.

Оксен Лисовой отметил, что это лишь часть общей трансформации, предлагаемой МОН. Все меры направлены на развитие человеческого капитала и усиление государства, в том числе через повышение качества образования.

"Речь идет также о внедрении индивидуальных образовательных траекторий, когда студенты смогут самостоятельно регулировать сроки обучения, изучать наиболее интересующие предметы и даже менять специальность после года-полтора обучения, если есть такая потребность. А также про модернизацию сети ЗВО и усиление управленческой способности заведений, в частности через расширены полномочия наблюдательных советов", – сказал Лисовой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет работать система грантов в вузах и кому государство покроет 30% расходов, а кому целых 80%.

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