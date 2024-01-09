В МОН объяснили, как студенты будут получать льготные кредиты на обучение

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, как поступающие смогут получать долгосрочные кредиты по льготным процентам. Он отметил, что студенты, которые получили гранты на обучение и не могут самостоятельно оплатить оставшуюся сумму, смогут воспользоваться кредитом от государственного банка.

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала 1+1. Он отметил, что студенты смогут получать долгосрочные кредиты под небольшие проценты, что поможет большему числу граждан получать высшее образование.

"Если, например, 80% стоимости от обучения приходит от государства и вы в ситуации, где нужно закрыть 20%. Если я из семьи, которая не может себе позволить такое, я могу взять долгосрочный кредит. Кредит на 15 лет по льготным процентам – 3-5%, сколько должно быть", – сказал Винницкий.

Он добавил, что раньше такая система работала иначе, ведь кредиторами выступали высшие учебные заведения. Теперь же ее хотят изменить и льготные кредиты будут предоставлять отдельные государственные банки.

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Напомним, ранее Винницкий рассказывал, как будет работать система грантов. Заместитель министра образования обратил внимание, что те студенты, которые будут иметь большую успеваемость на Национальном мультипредметном тесте или внешнем независимом оценивании, получат большую сумму грантов, однако они все равно не будут 100%. По его словам, часть денег за обучение будет покрывать государство, а остальное – студент.

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