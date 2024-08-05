Гранты на образование: в каких университетах Украины можно получить компенсацию за обучение в 2024 году

В экспериментальный проект по внедрению государственных грантов на обучение присоединились 66 государственных и частных университетов Украины. Несмотря на это, процесс заключения договоров с заведениями высшего образования продолжается, поэтому их количество еще будет обновляться.

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Список университетов, в которых уже можно получить грант, опубликован на официальном сайте Введение-2024 Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Студенты смогут получить 15 или 25 тысяч гривен в зависимости от баллов полученных на Национальном мультипредметном тесте.

"Информация об участии учебного заведения в экспериментальном проекте будет размещаться на соответствующей странице в ЕГЭБО не позднее следующего дня после подписания договора на участие в экспериментальном проекте. Заметим, что сами учебные заведения смогут сообщить поступающим об этом еще быстрее", – говорится в сообщении.

Напомним, поступающие в 2024 году смогут получить гранты на обучение от 15 тысяч гривен. Сумма помощи будет определяться индивидуально и зависит от результатов, полученных на НМТ с учетом коэффициента специальности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, нужно ли будет поступающим возвращать грант на обучение.

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