Нужно ли будет поступающим возвращать грант на обучение: разъяснение МОН

Украинским поступающим грант на обучение предоставляется безвозвратно и его получение не предусматривает никаких обязанностей по трудоустройству. На этом заметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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Чиновник заверил, что те абитуриенты, которые не смогли пройти на бюджет, имеют возможность получить денежную помощь от государства для получения высшего образования. Суммы грантов составят от 15 до 25 тысяч гривен, сказал Винницкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сейчас государство будет иметь возможность помочь тем студентам, которые сдают на нормальном уровне НМТ, но, возможно, не попадают на бюджетные места. Они смогут получить гранты, которые в сумме будут иметь 15 или 25 тысяч", – сообщил чиновник.

Напомним, 20-25 тысяч украинских поступающих в 2024 году смогут получить гранты на обучение. Для некоторых специальностей сумма пособия может достигать 37 тысяч. Размер гранта будет зависеть от количества баллов, полученных на НМТ.

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