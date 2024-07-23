Гранты на обучение: какую сумму и сколько студентов смогут получить финансовую поддержку в 2024 году
20-25 тысяч украинских поступающих в 2024 году смогут получить гранты на обучение. Сумма пособия от государства составит от 15 до 25 тысяч гривен. Однако для некоторых специальностей она может достигать 37 тысяч.
Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Он отметил, что размер гранта будет зависеть от количества баллов, полученных на Национальном мультипредметном тесте (НМТ).
В частности, поступающие, имеющие от 150 баллов по любым двум предметам, смогут получить грант первого уровня – 15 тысяч. Абитуриентам второго уровня нужно получить не менее 170 баллов по двум предметам НМТ для помощи в 25 тысяч.
Винницкий подчеркнул, что грант будет назначаться на весь период обучения и его размер будет изменяться в зависимости от индекса инфляции.
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