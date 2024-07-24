Как получить грант на обучение в университете в 2024 году: пошаговая инструкция

Украинские поступающие, получившие от 150 баллов по двум предметам на Национальном мультипредметном тесте, смогут получить грант на обучение в 15 тысяч гривен. В то же время, абитуриенты, набравшие не менее 170 баллов из двух дисциплин, получат помощь в 25 тысяч гривен.

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Министерство образования и науки ввело принцип "Деньги ходят за студентом", когда поступающие смогут оформить гранты с помощью приложения "Действие". Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Вместе с МОН внедряем принцип "Деньги ходят за студентом" – правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта. Это революционный шаг для украинской системы высшего образования. В этом году поступающие впервые смогут получить государственный грант для оплаты контракта в университете – от 15 тысяч гривен и больше ежегодно в течение учебы. Средства будут начисляться с помощью Дії, чтобы процесс был простым и понятным", – написал Федоров.

Чтобы получить грант, абитуриенты:

получат уведомление о возможности получить грант в кабинете поступающего;

выбирают учебное заведение и программу, на которую хотят поступить;

после зачисления подают заявление о желании получить грант через кабинет в ЕГЭБО.

получают уведомление об одобрении гранта;

оставляют заявление о получении гранта в Дії;

денежные средства поступают на специальный счет.

По словам Федорова, грант – это свобода выбора специальности для абитуриента. В то же время учебные заведения будут иметь новую систему стимулирования конкуренции. Таким образом, улучшатся условия обучения, профессионального развития преподавателей и создание дополнительной ценности для поступающих.

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