Индивидуально для каждого. Стало известно, кто из поступающих сможет получить гранты на образование в 2024 году

Украинские абитуриенты в 2024 году смогут получить гранты на обучение от 15 тысяч гривен. Сумма помощи будет определяться индивидуально и зависит от результатов, полученных на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) с учетом коэффициента специальности.

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В частности, абитуриенты, сдавшие НМТ от 150 баллов по любым двум предметам, смогут получить грант первого уровня в размере 15 тысяч гривен. Поступающие второго уровня должны иметь не менее 170 баллов по двум предметам, чтобы получить помощь от государства 25 тысяч гривен. Об этом Министерство образования и науки (МОН) сообщило на официальном сайте.

МОН также отметило, что размер гранта может быть больше и будет зависеть от выбранной специальности. Кроме того, для некоторых специальностей он будет предусматривать только результаты второго уровня.

Если же студент поступил на бюджет, то он получает полное финансирование стоимости обучения Государственные гранты не будут влиять на тех соискателей образования, которые в этом году вступают в бесплатную форму.

Что нужно для того, чтобы получить грант на обучение

Для того чтобы получить грант на образование, поступающим нужно подать заявку, определившись с приоритетным учебным заведением и образовательной программой в электронном кабинете. Сделать это нужно в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года.

После обработки данных студент получит информацию о сумме пособия. МОН отметило, что грант предоставляется на весь срок обучения, однако выплаты будут производиться дважды в год.

Кроме того, поступающим нужно пройти электронную идентификацию через приложение "Дія". После чего открыть в одном из банков Украины счет со специальным режимом использования для зачисления гранта.

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