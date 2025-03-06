Можно ли получить грант на обучение, если отказаться от бюджетного места

Абитуриенты, которые будут иметь рекомендацию на бюджетное место, не смогут получить грант при вступлении на контракт в 2025 году. Даже если поступающие будут иметь необходимые для этого баллы на Национальном мультипредметном тесте.

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Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров во время совещания, передает Оsvita.ua. Условия были изменены после проработки проблем со вступительной кампанией 2024 года.

Как известно, 7 тысяч украинских поступающих отказались от бюджета в 2024 году. Из общего числа абитуриентов свыше 4,7 тысячи избрало обучение на контракте, а почти 1,9 тысячи получили гранты на образование. Именно поэтому МОН решило отменить возможность получить грант на обучение на контракте при отказе от бюджетного места.

Напомним, гранты на образование получат определенную сумму – от 15 до 50 тысяч гривен и она будет зависеть от результатов НМТ. Однако также на размер государственной помощи будет влиять и выбранная абитуриентами специальность.

МОН предусмотрело инструмент коэффициента. Таким образом поступающие смогут выбирать дефицитные профессии. Гранты будут получать непосредственно поступающие, а не университеты, таким образом "деньги будут ходить за студентом".

Поэтому когда соискатели образования будут переходить от одного в другое учебное заведение, деньги будут переходить за ними. Это также повлияет и на рейтинги университетов и будет способствовать сбалансированной конкуренции между региональными и столичными учреждениями высшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько первокурсников получили гранты на обучение в 2024 году и какие вузы являются лидерами в оказании государственной поддержки.

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