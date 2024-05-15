Сумма гранта будет зависеть от специальности: в МОН рассказали, кто сможет получить больше средств на обучение

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что гранты на образование получат определенную сумму – от 15 до 50 тысяч гривен и она будет зависеть от результатов Национального мультипредметного теста. Однако также на размер государственной помощи будет влиять и выбранная абитуриентами специальность.

Чиновник объясняет, что Министерство образования и науки предусмотрело инструмент коэффициента. Таким образом поступающие смогут выбирать дефицитные профессии. Об этом Лисовой рассказал в интервью Нromadske.

"Например, Минэнерго заказало недостаточно физиков-ядерщиков, хотя мы знаем, что было бы неплохо иметь их больше. Тогда студент, который пойдет на ядерную физику, получит более высокий коэффициент — и его 50 тысяч гривен превратятся в 60 тысяч. А если он уйдет, скажем, на юриста, получит свои 50 тысяч", – уверяет министр образования.

Он добавляет, что гранты будут получать непосредственно поступающие, а не университеты, таким образом "деньги будут ходить за студентом". Поэтому когда соискатели образования будут переходить с одного в другое учебное заведение, деньги будут переходить за ними. Сейчас же, по словам главы МОН, этого не происходит.

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Это также повлияет и на рейтинги университетов и будет способствовать сбалансированной конкуренции между региональными и столичными учреждениями высшего образования.

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