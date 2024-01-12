Бюджет или грант: в электронном кабинете поступающего 2024 года появится новая опция

В 2024 году при регистрации украинских поступающих в электронных кабинетах появится новая опция. В частности, абитуриенты смогут выбирать специальность государственного заказа или грант для оплаты обучения.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Укринформу. Он отметил, что поступление на бюджет останется на таких же условиях, как и было, а получение гранта будет сопровождаться подписанием контракта и получением денег на образование.

"В июне-июле, когда они будут вступать, определять свои приоритеты, в кабинетах поступающих появится еще одно изменение, а именно: ты идешь на специальность государственного заказа, или претендуешь на грант для полной или частичной оплаты контракта. Если выбор приходится на специальность государственного заказа, то все будет оставаться, как было до сих пор – широкий конкурс, распределение бюджетных мест между заведениями в зависимости от выбора и баллов поступающих. Что касается грантов: со вступлением все будет так же, но будет еще дополнительный этап – деньги придут на телефон, должен подписать контракт, оплатить часть или полностью с помощью гранта", – сказал Винницкий.

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Он добавил, что в этом году порядок приема на обучение будет несколько с опозданием – в марте или апреле. Однако, по словам замминистра образования, поступающие уже сейчас знают, что их будет ожидать на Национальном мультипредметном тесте.

Напомним, ранее в МОН объяснили, на какие специальности можно будет поступить на бюджет, а на какие – получить грант. В частности, в ведомстве отметили, что бюджетная форма обучения останется для тех специальностей, спрос на которые сможет спрогнозировать государство: учителя, врачи и направления, связанные с физикой, математикой и химией. Поступая на другие профессии, абитуриенты смогут получать гранты для обучения по результатам составления НМТ или ВНО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Минобразования заявили, что грант на получение высшего образования будет достигать 55 тысяч гривен.

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