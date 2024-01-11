В МОН заявили, что грант на получение высшего образования будет достигать 55 тысяч гривен: кто сможет его получить

Грант на получение высшего образования может достигать 55 тысяч гривен в год. Такую максимальную сумму помощи студентам от государства назвал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

По словам чиновника, получить максимальную денежную помощь смогут те абитуриенты, набравшие от 190 баллов на Национальном мультипредметном тесте. Об этом Винницкий рассказал в интервью Укринформу.

"По нашим оценкам, грант может составлять от 15 тыс. грн до 55 тыс. грн в год. Сейчас государство оплачивает обучение бюджетника в размере в среднем 54 900 в год за студента. Условно, в следующем году 190-балльщик может получить тех же 55 тысяч и сможет с этими деньгами прийти в топовое заведение и это покроет полную стоимость обучения", – сказал замминистра образования.

Он добавил, что стоимость на топовые специальности может отличаться в Киеве, и например, Ивано-Франковске или Кропивницком. Винницкий отмечает, что это приведет к конкуренции между заведениями и городами.

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По его словам, такая ситуация может повлечь за собой повышение стоимости обучения. Однако чиновник уверяет, что все смогут получить образование.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН объяснили, на какие специальности можно будет поступить на бюджет, а на каких – воспользоваться грантом на обучение.

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