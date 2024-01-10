В МОН объяснили, на какие специальности можно будет поступить на бюджет, а на каких – воспользоваться грантом на обучение

Заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний рассказал подробности представленного в Верховную Раду законопроекта, касающегося государственного заказа в высших учебных заведениях. Чиновник объяснил, какие специальности, согласно документу, будет и дальше заказывать государство, а на какие можно будет получить грант.

Об этом Завгородний написал в Facebook. По его словам, бюджетная форма обучения останется для тех специальностей, спрос на которые сможет спрогнозировать государство.

"Правительство сделало большой шаг – подаем в Верховную Раду законопроект, который должен оставить для госзаказа только специальности, где мы действительно можем прогнозировать спрос на специалистов, например, учителя и врачи, а также очень важные для нашей науки физика, математика и химия", – сообщил заместитель министра образования.

Он отметил, что поступая на другие специальности, абитуриенты смогут получать гранты на обучение по результатам сдачи Национального мультипредметного теста или внешнего независимого оценивания.

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"На педагогический, медицинский, физический, математический и другие, где есть спрос государства – вступаете "на бюджет" и получаете существенно большую стипендию", – пишет чиновник.

Он добавил, что если выпускники планируют поступать в бюджет юридического или экономического направления, то они должны получить очень высокие результаты ВНО или НМТ. В случае, если оценки не лучшие, то в зависимости от баллов, абитуриенты смогут получить государственный грант на образование.

"Это может быть, например, 40, 30, 15 тысяч гривен в год. Вступительная кампания, как и сейчас, проходит на конкурсной основе. И когда вы знаете, куда можете быть зачислены, решаете, как использовать грант, добавить собственных средств, взять льготный кредит на образование", – отметил Завгородний.

Он подчеркнул, что таким образом образовательное ведомство планирует переходить к практике софинансирования и отходить от понятия "все или ничего". По словам замминистра образования, получить помощь от государства сможет большее количество граждан, а для необходимых государству специальностей возрастет привлекательность среди абитуриентов.

Напомним, замминистра образования Михаил Винницкий объяснил, как будет работать система грантов на обучение. По его словам, деньги от государства будут приходить на телефон, по аналогии программы єПідтримка. Сумма средств будет зависеть от того, насколько успешно выпускники составят ВНО или НМТ.

Винницкий подчеркнул, что таким образом МОН хочет расширить возможности студентов. Образовательное ведомство планирует увеличить количество поступающих, получающих помощь от государства, до 60%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как студенты будут получать льготные кредиты на обучение.

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