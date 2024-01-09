Деньги будут приходить на телефон: как будет работать система грантов на высшее образование в Украине

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, что деньги на обучение по системе государственных грантов студентам будут приходить на телефон. Это будет работать по аналогии программы єПідтримка.

Об этом Винницкий сказал в эфире телеканала 1+1. Он отметил, что после получения гранта поступающие смогут выбирать учебное заведение, в котором будут учиться.

"На основании ВНО или НМТ, я получаю определенное количество денег. Деньги приходят мне на телефон, если вы помните, была єПідтримка. И теперь я иду в то учреждение высшего образования, которое мне нравится, на ту специальность, которая мне нравится, я подписываю контракт, но часть моего контракта я оплачиваю за счет тех денег, которые ко мне пришли в форме гранта", – сказал замминистра образования.

Он добавил, что сумма госпомощи, которую смогут получить поступающие, будет зависеть от результатов внешнего независимого оценивания или Национального мультипредметного теста. Таким образом, МОН планирует расширить возможности студентов и увеличить количество тех, кто будет иметь государственную поддержку, хотя и не полную.

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"Сейчас у нас 40% бюджет, 60-т контракт. Мы хотим дойти до того, что у нас будет как минимум 60% людей, получающих государственную поддержку и определенное количество людей, которые будут дальше учиться полностью на контракте", – отметил Винницкий.

Напомним, Кабинет министров утвердил проект закона, в котором говорится об увеличении количества поступающих, которые будут получать помощь от государства. Таким образом, МОН планирует предоставить возможность большему количеству граждан получать высшее образование, а вузам иметь больше возможностей для развития и совершенствования.

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