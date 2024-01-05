НМТ-2024: Минобразования анонсировало повышение пороговых баллов для всех предметов

Министерство образования и науки Украины планирует повысить пороговые баллы, получаемые выпускниками на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. Об этом стало известно из проекта, обнародованного образовательным ведомством для общественного обсуждения.

Документ опубликовали на официальном сайте МОН. В частности, в нем отмечено, что по обязательному предмету украинский язык пороговый балл повысили на 2 тестовых.

По другим предметам – математике, физике и иностранному языку балл может стать больше на 1 тестовый.

Поэтому те выпускники, которые будут составлять НМТ, должны будут набрать:

7 тестовых баллов – по украинскому языку, биологии, украинской литературе и географии;

8 тестовых баллов – по истории Украины;

6 тестовых баллов – по химии;

5 тестовых баллов – по математике, физике и иностранному языку.

Также баллы планируют поднять и на результатах Единого вступительного экзамена.

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Так, в общей учебной компетенции и по предмету иностранный язык пороговый балл составит 5, что на 3 больше прошлогоднего.

Пороговый уровень матурального экзамена так и должен остаться на уровне 30%.

Напомним, конкурсный балл – оценка достижений поступающего, которая рассчитывается по результатам вступительных испытаний и другим конкурсным показателям с точностью до 0,001 согласно документу.

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