Около семи тысяч поступающих в 2024 году отказались от обучения на бюджете: что случилось

Около 7 тысяч украинских поступающих отказались от обучения на бюджете в 2024 году. Министерство образования и науки (МОН) предполагает, что существует несколько причин такой ситуации.

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В частности, абитуриенты могут находиться физически за границей, планируют выезжать из Украины или же переходят в учебные заведения, где нет государственного заказа. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телеканала ICTV.

"Мы имеем примерно 7 тысяч на сегодняшний день абитуриентов, которые добыли в борьбе бюджетные места и решили от них отказаться. Или это из-за того, что они находятся физически за границей. Или это из-за того, что они, возможно, выезжают за границу. Или это, возможно, то, что они переходят в заведения, где нет государственного заказа, например, некоторые частные заведения", – сказал чиновник.

По его словам, есть подозрение, что из общего количества таких поступающих есть те, которые выбирают иностранные учебные заведения. По мнению МОН, в связи с этим необходимо повышать конкурентную способность высшего образования в Украине.

"Не всегда популярные решения, но они приводят к тому, что наше высшее образование становится гораздо более конкурентоспособным, и нам нужно, чтобы эти лучшие поступающие все-таки выбирали наши заведения высшего образования. Поэтому это общенациональная проблема, над которой мы постоянно работаем", – заметил Винницкий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине существенно увеличилось количество поступающих в колледжи.

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