В Украине существенно увеличилось количество поступающих в колледжи: МОН сообщило подробности

В Украине увеличилось количество поступающих в колледжи примерно на 20 тысяч по сравнению с прошлым годом. По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, это существенные показатели.

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Чиновник сообщил, что в этом году ожидается около 50-55 тысяч учеников, которые будут получать профессиональное высшее образование. Об этом Винницкий рассказал в эфире телеканала ICTV.

"У нас увеличилось поступающих в колледже где-то на 20 тысяч, это много. Традиционно у нас примерно было где-то 30-35 тысяч, которые поступали после 11 класса в колледжи, в этом году их будет где-то 50-55", – сказал чиновник.

По его словам, украинская система образования сравнивает цифры до европейских уровней по количеству поступающих в колледжи. Таким образом, через два года на рынке труда появятся необходимые государству специалисты. Винницкий отметил, что также выпускники таких заведений смогут продолжить обучение и поступить в университеты.

"Колледжи становятся альтернативой высшему образованию. А это хорошо для экономики, потому что это значит, что через два года все поступающие колледжей выйдут на рынок труда. Они имеют практическую какую-то профессию и могут сразу идти работать, а возможно позже вернуться в высшее образование", – сообщил заместитель Лисового.

В частности, чиновник также назвал специальности, которые критически необходимы государству. Среди них техники, медсестры, зубные техники, воспитатели детских садов и учителя начальных классов. Именно колледжи смогут восполнить дефицит этих профессий, по мнению замминистра образования.

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